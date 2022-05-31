В Британии анонсировали скорое начало процедуры вотума доверия Джонсону

Уже на следующей неделе члены правящей Консервативной партии Великобритании могут запустить процедуру вотума доверия лидеру партии и премьер-министру Борису Джонсону. Об этом заявил 31 мая бывший министр иностранных дел страны Уильям Хейг.

Ранее, 25 мая, глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала «Известиям», что парламентская фракция консерваторов страны выражает недовольство Джонсоном, в том числе и из-за происходящих вокруг него скандалов после вечеринки на Даунинг-стрит, организованной во время коронавирусных ограничений летом 2020 года.

«Я думаю, что у Бориса Джонсона серьезные проблемы. ‹...› Я думаю, что Консервативной партии, безусловно, нужно разрешить это в одиночку или иным способом, потому что, чтобы быть эффективной партией, они должны или сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, или они должны заставить его уйти. Я думаю, что они придут к этому или на следующей неделе, или в конце июня. Консервативная партия всё быстрее движется к вотуму доверия или вотуму недоверия», — цитирует его телеканал Sky News.

По данным телеканала, уже 28 депутатов-консерваторов официально подали заявления, чтобы Борис Джонсон немедленно покинул свой пост. Отмечается, что если число подобных официальных заявлений достигнет цифры 54 — 15% от общего числа консерваторов в парламенте, — то тогда депутаты смогут провести голосование об утрате доверия лидеру партии. Эти письма подаются главе группы консерваторов в палате общин Грэму Брэйди. И только он обладает полной информацией о том, сколько таких заявлений подано на самом деле.

27 мая член Консервативной партии в палате лордов (верхняя палата парламента) лорд Ричард Бэлф отметил в беседе с «Известиями», что Джонсон, скорее всего, сможет удержаться на своем посту. По его мнению, в отставку Борис Джонсон не уйдет.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. 60-страничный документ посвящен скандалу вокруг вечеринок в разгар пандемии COVID-19, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

В тот же день Джонсон извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом премьер отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.