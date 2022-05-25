Эксперт рассказала о желании консерваторов сместить Джонсона с поста премьера

Парламентская фракция консерваторов выражает недовольство премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в том числе из-за происходящих вокруг него скандалов. Об этом в среду, 25 мая, рассказала «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, добавив, что консерваторы хотели бы его сместить.

«В январе было решено доклад [второго постоянного секретаря аппарата правительства Великобритании] Сью Грей полностью не публиковать — до тех пор, пока Скотланд-Ярд не закончит свое расследование. Оно завершилось, и после него сегодня доклад Сью Грей увидел свет», — отметила она.

Как напомнила эксперт, в декабре прошлого года Джонсон заявил, что никаких вечеринок не было, а все правила соблюдались. После этого парламентский межпартийный комитет по привилегиям начал собственное расследование о том, вводил ли премьер-министр парламент в заблуждение преднамеренно или нет, указала Ананьева.

«Обычно, если он устанавливает, что тот или иной депутат сделал это сознательно, то предполагается, что виновный должен сложить с себя полномочия. Или же его могут лишить мандата, или потребовать устных или письменных извинений — в зависимости от тяжести проступка», — подчеркнула эксперт.

По словам Ананьевой, свое недовольство Джонсоном парламентская фракция консерваторов выражает с ноября-декабря 2021 года. Причиной тому являются происходящие вокруг действующего британского премьера скандалы, а также то, что при его руководстве снижается уровень жизни граждан и растут налоги, добавила эксперт.

«Они опасаются, что на следующих выборах граждане не изберут их в парламент. Консерваторы хотели бы его сместить. Вопрос в том, кто придет ему на смену», — заключила она.

Ранее в этот день Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, организованные во время коронавирусных ограничений. При этом глава британского кабмина отказался уходить в отставку, к чему призвали все оппозиционные партии.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства страны уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

31 января 2022-го британский премьер отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы.

19 апреля Джонсон извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в разгар ограничений. По словам политика, он не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. Глава правительства Британии ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19. Он также подтвердил, что 12 апреля был оштрафован за допущенное нарушение.