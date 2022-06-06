Процедуру вотума доверия Джонсону могут запустить 6 июня

Процедура вотума доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону может быть запущена уже сегодня. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил редактор телеканала ITV Пол Бренд.

По его словам, соответствующее заявление сделает глава Комитета 1922 Грэм Брейди уже в начале этой недели.

«Грэм Брейди сделает заявление этим утром и объявит, что состоится вотум доверия в отношении Бориса Джонсона», — написал журналист в Twitter.

До этого называлась дата 8 июня.

По данным СМИ, неофициально за отставку главы кабмина высказались 67 депутатов. Для запуска процедуры достаточно 54 голосов.

При этом, как написала 1 июня британская газета The Guardian, в настоящее время в рядах Консервативной партии нет единства в вопросе необходимости ухода Джонсона ввиду отсутствия очевидного лидера среди претендентов.

По мнению газеты, у консерваторов существуют девять кандидатов, которые могут сменить главу правительства, при этом лишь у двоих — нынешнего министра иностранных дел Лиз Трасс и ее предшественника Джереми Ханта есть наибольшие шансы. У обоих рейтинг 5 из 10.

Члены правящей Консервативной партии Великобритании анонсировали процедуру вотума в связи с утратой доверия Джонсону.

Ранее, 25 мая, глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала «Известиям», что парламентская фракция консерваторов страны выражает недовольство Джонсоном, в том числе и из-за происходящих вокруг него скандалов после вечеринки на Даунинг-стрит, организованной во время коронавирусных ограничений летом 2020 года.

Тогда же были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. Документ на 60 страницах посвящен скандалу вокруг вечеринок в разгар пандемии COVID-19, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

В тот же день Джонсон извинился за свои поступки. Он отметил, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии, и заплатил штраф за участие в одной из вечеринок. При этом премьер отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии. Джонсон высказал мнение, что покидать пост в разгар конфликта на Украине с его стороны было бы безответственно.