Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии Джонсону

Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру королевства Борису Джонсону. Об этом стало известно 6 июня по итогу голосования, трансляция которого велась в Twitter.

Таким образом Джонсон остается на посту премьер-министра страны.

Голосование проходило тайно в Палате общин. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

6 июня о возможном запуске процедуры вотума недоверия Джонсону рассказал редактор телеканала ITV Пол Бренд. По его словам, официально об этом должен объявить Грэм Брейди, возглавляющий Комитет 1922 — объединение членов парламента от Консервативной партии.

В тот же день агентство Opinium опубликовало результаты опроса, в котором 59% респондентов высказались за то, чтобы члены парламента от Консервативной партии выразили вотум недоверия действующему главе правительства. 28% опрошенных выступили против отставки Джонсона.

Почти аналогичные результаты показал опрос, проведенный YouGov. За уход премьера высказались 60% респондентов, против — 27%.

Чтобы сохранить свой пост, Джонсон должен заручиться поддержкой большинства однопартийцев, заседающих в парламенте. По данным на утро 6 июня, за его отставку высказались 67 депутатов из 180.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. 60-страничный документ посвящен скандалу вокруг вечеринок в разгар пандемии COVID-19, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

В тот же день Джонсон извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.