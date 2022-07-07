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Больше 50 британских политиков вышли из состава правительства Джонсона
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Больше 50 британских политиков вышли из состава правительства Джонсона

Sky: уже 50 британских политиков вышли из состава правительства Джонсона
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Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
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За последние два дня правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуло более 50 политиков. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил телеканал Sky News.

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В настоящий момент последним о своей отставке заявил замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен.

К сегодняшнему дню в отставку подали четверо министров, включая глав минфина и минздрава, а также почти 20 заместителей министров.

Накануне сообщалось, что менее чем за сутки в отставку подали более 30 сотрудников правительства Соединенного Королевства. Заявления стали поступать после того, как Джонсон публично извинился за выдвижение на пост замглавы британского МИДа Криса Пинчера, ныне не занимающего должность и обвиняемого в сексуальных домогательствах.

На призывы министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, министра внутренних дел Прити Пателя и других членов правительства покинуть своей пост после разразившегося скандала Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку

Отправить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку призвала и писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Роулинг, которая сама прошла через «культуру отмены, знает толк в травле». Также Захарова отметила, что на происходящее на Западе «весь мир смотрит как на повадки дикарей».

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