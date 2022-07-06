Борис Джонсон ответил отказом на призывы покинуть свой пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Об этом в среду, 6 июля, сообщает телеканал Sky News.

«Премьер-министр осознает, что у него есть мандат от 14 млн человек, и единственный способ заставить его уйти — отнять этот мандат при поддержке большей части партии», — заявил сторонник Джонсона.

Также он подчеркнул, что премьер продолжает работу и приглашает новых кандидатов на освободившиеся должности в кабинете министров.

Ранее в этот день группа британских чиновников обратилась к Борису Джонсону с призывом досрочно сложить свои обязательства. В их числе — министр внутренних дел Прити Патель, новый глава минфина Надхим Захави и другие.

В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства заявил, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу. Также он добавил, что еще одной причиной для его ухода может послужить нежелание кабмина «помогать украинскому народу».

При этом британский премьер подчеркнул, что правительство не должно уходить в отставку в разгар кризиса и непростой ситуации в Соединенном Королевстве.

Накануне сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера. Бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Позднее стало известно, что более 30 госслужащих решили уйти в отставку по тем же причинам.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. При этом Джонсон заявлял, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что понимает, «насколько разгневаны британцы».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.