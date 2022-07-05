В Великобритании главы двух министерств подали в отставку из-за скандалов вокруг Джонсона

Главы Минфина и Минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, министр здравоохранения Саджид Джавид покинул свой пост заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». Позднее к его инициативе присоединился министр финансов Риши Сунак.

Такое решение главы двух министерств приняли после скандала, в котором фигурирует премьер Британии и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Ранее возмущение британцев вызвало поведение Джонсона на саммите G7, который прошел с 26 по 28 июня в Германии. В интервью немецкому телеканалу ZDF, премьер-министр заявил, что Россия не начала бы спецоперацию по защите Донбасса, если бы Путин «был женщиной».

Помимо этого, на саммите политик спросил коллег, не следует ли им раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин». Лидеры «Большой семерки» также вспомнили фотографии, на которых российский лидер запечатлен на лошади с голым торсом.

В ответ читатели британского таблоида Daily Mail выложили фотографии Джонсона во время пробежки. Один из комментаторов написал, что без одежды премьер будет «крайне отвратителен».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

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