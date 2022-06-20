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Путин ответил на слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин прокомментировал слова британского премьера Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну». Российский лидер вспомнил действия Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендскими островами.

«Я сейчас не будут говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий», — ответил Путин в среду, 29 июня, на вопрос «Известий».

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Ранее в среду Джонсон по итогам саммита G7 заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Россия не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы Путин «был женщиной, кем он, очевидно, не является».

Как прокомментировала заявление Джонсона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова британского премьера о президенте РФ являются «фантазиями с испариной». В этот же день о заявлении Джонсона также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав главу британского кабмина «мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований».

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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