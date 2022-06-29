Захарова назвала слова Джонсона о Путине фантазиями с испариной

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте РФ Владимире Путине является «фантазией с испариной». Так прокомментировала 29 июня слова главы кабинета министров Соединенного Королевства официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, «если бы был женщиной». Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?» — удивилась Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, британский премьер-министр также назвал действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности».

В этот же день слова Джонсона также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав главу британского кабмина «мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований».

Ранее в среду Джонсон, по итогам саммита G7, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Россия не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы Путин «был женщиной, кем он, очевидно, не является».

Саммит стран G7 проходил с 26 по 28 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Как следует из заявления, сделанного странами «большой семерки», куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония, западные страны продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка. Также страны договорились о бессрочной поддержке Украины, включая финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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