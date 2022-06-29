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Песков прокомментировал слова Джонсона о том, если бы Путин был женщиной

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию, будучи женщиной, мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований.

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«Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Россия не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы Путин был женщиной. Джонсон также заявил, действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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