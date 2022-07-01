Читатели Daily Mail высмеяли Джонсона после комментария Путина

Подписчики аккаунта британского таблоида Daily Mail в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля) 1 июля высмеяли премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после комментария российского лидера Владимира Путина о желании членов саммита G7 сделать фото «круче него».

На саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил коллег, не следует ли им раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин». Лидеры G7 также вспомнили фотографии, на которых российский лидер запечатлен на лошади с голым торсом.

30 июня Путин прокомментировал шутки лидеров G7 перед фотографированием на саммите, которые захотели раздеться или снять пиджак, чтобы выглядеть «круче», подобно российскому лидеру. Он сказал, что не знает, как именно они хотели бы раздеться, но назвал это в любом случае отвратительным зрелищем.

Сейчас высказывания прокомментировали и пользователи Сети.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», — написал один из читателей.

«Борис! Ты выглядишь таким, какой ты есть на самом деле. Тучный и глуповатый. Выставляешь себя и нашу страну на посмешище. Пожалуйста, уходи в отставку», — написал другой.

Множество комментаторов сошлись во мнении, что Путин абсолютно прав. Некоторые приложили фотографию Джонсона во время пробежки. Один добавил подпись, что без одежды премьер будет «крайне отвратителен».