Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Симферопольском районе Крыма из-за ливней обрушились два моста
Мир
Bloomberg сообщило о намерении G7 объявить бессрочную поддержку Украине
Общество
В отделении МЧС по Краснодарскому краю предупредили о риске подъема воды в реках
Мир
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с «Азота»
Экономика
Эстония потеряет €860 млн в случае полного запрета импорта из РФ и Белоруссии
Мир
Главы G7 позавидовали Путину в ходе саммита в Германии
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Путин посетит Таджикистан и Туркменистан
Мир
В результате стрельбы со стороны Украины погиб мужчина в ДНР
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций

Главы G7 позавидовали Путину в ходе саммита в Германии

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры «Большой семерки» (G7) в ходе саммита в воскресенье, 26 июня, вспомнили о президенте России Владимире Путине и позавидовали его известной фотографии, где он сидит верхом на лошади во время отдыха в Туве.

Так, готовясь фотографироваться, они начали обсуждать стоит ли им снимать пиджаки и одежду в целом, чтобы «выглядеть круче» российского лидера. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил устроить показ верховой езды с голым торсом, на что его коллега из Великобритании ответил, что участники должны показать свои грудные мышцы.

Семеро одного жмут: главы МИД G7 договорились усилить давление на РФ
Зачем на встречу в Германию приезжали министры Украины и Молдавии

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался ранее в этот день в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии.

Известная фотография Владимира Путина верхом на коне была сделана во время его отдыха в Республике Тыва в 2009 году. Тогда президент России находился на посту в должности председателя правительства РФ.

Ранее в этот же день стало известно, что лидеры стран G7 намерены объявить бессрочную поддержку Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022