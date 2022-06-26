Главы G7 позавидовали Путину в ходе саммита в Германии

Лидеры «Большой семерки» (G7) в ходе саммита в воскресенье, 26 июня, вспомнили о президенте России Владимире Путине и позавидовали его известной фотографии, где он сидит верхом на лошади во время отдыха в Туве.

Так, готовясь фотографироваться, они начали обсуждать стоит ли им снимать пиджаки и одежду в целом, чтобы «выглядеть круче» российского лидера. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил устроить показ верховой езды с голым торсом, на что его коллега из Великобритании ответил, что участники должны показать свои грудные мышцы.

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался ранее в этот день в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии.

Известная фотография Владимира Путина верхом на коне была сделана во время его отдыха в Республике Тыва в 2009 году. Тогда президент России находился на посту в должности председателя правительства РФ.

Ранее в этот же день стало известно, что лидеры стран G7 намерены объявить бессрочную поддержку Украине.