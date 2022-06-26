Bloomberg сообщило о намерении G7 объявить бессрочную поддержку Украине

Лидеры стран «Большой семерки» намерены объявить бессрочную поддержку Украине. Об этом 26 июня сообщил источник Bloomberg, ознакомившийся с проектом документа.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказано в черновике заявления.

Агентство отмечает, что такая формулировка была выбрана специально, чтобы подчеркнуть намерение помогать Украине в случае затягивания боевых действий.

Также лидеры G7 рассматривают возможность использовать доходы от тарифов в качестве прямой поддержки Украине.

Перед саммитом G7, проходящим с 26 по 28 июня в Германии, ситуацию на Украине обсудили президент США Джон Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Они подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и также пообещали ей всестороннюю помощь.

25 июня источник в правительстве Германии сообщил, что в рамках саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня, будут обсуждаться предельные цены на нефть из РФ. По его словам, стороны находятся на пути достижения решения. В администрации президента США также заявили, что на саммите будут обсуждаться иные меры, касающиеся давления на Россию.

Одновременно с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попытки уладить кризис на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Это заявление раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его «мрачным и чудовищным».

13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства. При этом спустя несколько дней куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак заявила, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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