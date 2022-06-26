Джонсон предупредил о последствиях урегулирования кризиса на Украине

Попытки уладить кризис на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Такое заявление сделал в воскресенье, 25 июня, британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи на саммите «Большой семерки» в Эльмау.

«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона, выдержки из которого приводит Би-би-си.

13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства. При этом спустя несколько дней куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак заявила, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца.

2 июня Politico сообщала, что на Капитолийском холме растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента США Джо Байдена должным образом регулировать беспрецедентные объемы наличных денег и тысяч единиц американского оружия, направляемых на Украину.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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