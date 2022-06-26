Реклама
Прямой эфир
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром
Экономика
В ЕС выразили готовность рассмотреть запрет на импорт золота из России
Мир
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
Мир
ВКС России нанесли удары «Калибрами» по учебным центрам ВСУ на Украине
Общество
Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровское кладбище
Армия
В ГД внесли предложение о службе по контракту сразу после призыва
Мир
Менее 3% компаний Японии решили уйти из России
Культура
Оркестр капеллы Санкт-Петербурга отметил 30-летие концертом
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Сюжет:

Джонсон предупредил о последствиях урегулирования кризиса на Украине

Джонсон заявил, что любая попытка уладить кризис на Украине усилит нестабильность в мире
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки уладить кризис на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Такое заявление сделал в воскресенье, 25 июня, британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи на саммите «Большой семерки» в Эльмау.

Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском
Корреспондент «Известий» наблюдал за артиллерийскими дуэлями во время зачистки котла у Горского и Золотого

«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона, выдержки из которого приводит Би-би-си.

13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства. При этом спустя несколько дней куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак заявила, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца.

2 июня Politico сообщала, что на Капитолийском холме растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента США Джо Байдена должным образом регулировать беспрецедентные объемы наличных денег и тысяч единиц американского оружия, направляемых на Украину.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022