Западная общественность устала поддерживать Украину

Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, заявила Forbes куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак. По ее словам, посещаемость музея снизилась на 40%.

«Всегда есть новые и более шокирующие вещи, которые продолжают происходить даже на Украине и в США. У нас есть внутренний новостной цикл, который может захватить внимание, лишение возможности сделать безопасный аборт, массовые расстрелы в школах, что угодно, всегда что-то есть», — рассказала изданию исполнительный директор организации «Врачи без границ» Аврил Бенуа.

«Врачи без границ» собрали для Украины более $13 млн, но объем более 70 тыс. индивидуальных пожертвований в марте упал до 21 тыс. в мае.

Благотворительная организация в Южной Калифорнии Direct Relief, которая оказывает неотложную медицинскую помощь по всему миру, в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований от компаний и частных лиц на разные суммы. С апреля их количество сократилось на 90%.

Международный Красный Крест также заявил, что взносы, предназначенные для Украины, сократились, но не смог сообщить конкретные цифры, добавило издание.

Доцент Университета Восточной Англии в Великобритании Мартин Скотт напомнил, что приравнивать заботу к пожертвованию денег ошибочно. Оставаться в курсе событий, помогать беженцам или принимать их — это примеры поддержки, которые сложно измерить количественно.

«Предполагается, что деньги — показатель заботы. Это неправда по многим причинам», — сказал он.

На этой неделе США объявили, что направят Украине еще $1 млрд, взяв на себя обязательства в размере $5 млрд. При этом 13 июня журналисты газеты The Wall Street Journail рассказали, что страна ежедневно выделяет Украине финансовую помощь в размере $130 млн, и в этой связи американские политики настаивают на принятии мер для контроля использования денежных потоков.

2 июня Politico сообщала, что на Капитолийском холме растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента Джо Байдена должным образом регулировать беспрецедентные объемы наличных денег и тысяч единиц американского оружия, направляемых на Украину. Члены конгресса от обеих партий предупредили, что будущий пакет помощи не получит привычную поддержку