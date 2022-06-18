Реклама
Прямой эфир
Спорт
Майк Тайсон раскрыл причину авиадебоша с нападением на пассажира
Мир
Армия Израиля заявила об ударах по целям радикалов в секторе Газа
Общество
На Байкале произошло пятибальное землетрясение
Общество
Россиянам напомнили о выходных в День народного единства 2022 года
Мир
На заводе в Шанхае в результате взрыва возник пожар
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе
Сюжет:

Западная общественность устала поддерживать Украину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, заявила Forbes куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак. По ее словам, посещаемость музея снизилась на 40%.

Пункты значения: почему Донбасс обратился к Путину за помощью в отражении агрессии
Как военная ситуация в ДНР и ЛНР перешла к эскалации

«Всегда есть новые и более шокирующие вещи, которые продолжают происходить даже на Украине и в США. У нас есть внутренний новостной цикл, который может захватить внимание, лишение возможности сделать безопасный аборт, массовые расстрелы в школах, что угодно, всегда что-то есть», — рассказала изданию исполнительный директор организации «Врачи без границ» Аврил Бенуа.

«Врачи без границ» собрали для Украины более $13 млн, но объем более 70 тыс. индивидуальных пожертвований в марте упал до 21 тыс. в мае.

Благотворительная организация в Южной Калифорнии Direct Relief, которая оказывает неотложную медицинскую помощь по всему миру, в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований от компаний и частных лиц на разные суммы. С апреля их количество сократилось на 90%.

Международный Красный Крест также заявил, что взносы, предназначенные для Украины, сократились, но не смог сообщить конкретные цифры, добавило издание.

Доцент Университета Восточной Англии в Великобритании Мартин Скотт напомнил, что приравнивать заботу к пожертвованию денег ошибочно. Оставаться в курсе событий, помогать беженцам или принимать их — это примеры поддержки, которые сложно измерить количественно.

«Предполагается, что деньги — показатель заботы. Это неправда по многим причинам», — сказал он.

На этой неделе США объявили, что направят Украине еще $1 млрд, взяв на себя обязательства в размере $5 млрд. При этом 13 июня журналисты газеты The Wall Street Journail рассказали, что страна ежедневно выделяет Украине финансовую помощь в размере $130 млн, и в этой связи американские политики настаивают на принятии мер для контроля использования денежных потоков.

2 июня Politico сообщала, что на Капитолийском холме растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента Джо Байдена должным образом регулировать беспрецедентные объемы наличных денег и тысяч единиц американского оружия, направляемых на Украину. Члены конгресса от обеих партий предупредили, что будущий пакет помощи не получит привычную поддержку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022