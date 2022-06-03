Конгресс потребовал от Байдена отчета о расходах на Украину

На Капитолийском холме растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента США Джо Байдена должным образом регулировать беспрецедентные объемы наличных денег и тысячи единиц американского оружия, направляемых на Украину, пишет в четверг, 2 июня, Politico.

Члены Конгресса от обеих партий уже предупреждают администрацию президента, что будущий пакет помощи Украине не получит привычную поддержку. А ключевым фактором станет полный отчет по средствам, направленным Киеву, которым заинтересовался ряд комитетов Конгресса.

Сенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), член Комитета по вооруженным силам, сообщила в электронном письме, что полный учет уже выделенного финансирования будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование».

«Правительство США направляет миллиарды долларов гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу, и американский народ ожидает строгого контроля со стороны Конгресса и полной отчетности со стороны министерства обороны», — добавила она.

Представитель Пентагона — подполковник морской пехоты Антон Семелрот заверил, что министерство «привержено» прозрачности с общественностью и Конгрессом в делах помощи в сфере обороны и безопасности.

«Риск утечки является одним из многих факторов, которые мы обычно оцениваем при оценке любой потенциальной передачи оружия. В этом случае риск был бы значительно сведен к минимуму за счет полного вывода российских войск из Украины», — ответил Семелрот.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны наращивают военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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