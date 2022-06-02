В Кремле прокомментировали возможную продажу США беспилотников Украине

Поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации по защите Донбасса. Об этом 2 июня сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах США поставить украинской стороне беспилотники.

«Подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции, — в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты — но просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие», — сказал он.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена хочет продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, оснащенных ракетами Hellfire. По информации агентства, Белый дом планирует уведомить конгресс о возможной продаже в ближайшие дни, выступив с последующим публичным заявлением об этом.

Gray Eagle может летать до 30 или более в зависимости от своей миссии, собирать большие объемы данных для разведывательных целей.

Также 1 июня стало известно, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы американская сторона их ни аргументировала, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада активно вооружают Киев на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасс. решение было принято после обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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