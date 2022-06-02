Reuters сообщило о планах США продать Украине ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена намерена продать Киеву четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом в среду, 1 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, Белый дом планирует уведомить конгресс о возможной продаже беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине в ближайшие дни, выступив с последующим публичным заявлением об этом.

Кроме того, отметил один из собеседников агентства, часть денег из недавно выделенного украинским властям пакета помощи в размере $40 млрд будет направлена на финансирование возможной продажи дронов и обучения украинских военных управлению беспилотниками.

В то же время источники указали, что продажа дронов все еще может быть заблокирована конгрессом.

Gray Eagle может летать до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, а собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator и также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Ранее, 28 апреля, министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. Как уточнило издание Politico, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать газете возможность поставки Украине этих беспилотников.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Согласно документу, в 2022 и 2023 финансовых годах американский лидер сможет дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, «чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

21 мая глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. 18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого инициатива поступила на подпись главе государства.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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