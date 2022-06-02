Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg рассказало о конфликте внутри администрации США из-за санкций против РФ
Экономика
Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной
Мир
МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности
Мир
Анкара попросила ООН официально изменить название Турции
Мир
Минобороны предупредило о плане Киева наносить удары американскими РСЗО по РФ
Мир
Военные РФ установили контроль над стратегическим аэродромом в ходе спецоперации
Политика
МИД РФ представил доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
Мир
Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом»
Мир
Байден назвал маловероятной стабилизицию цен в США из-за кризиса вокруг Украины
Мир
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа
Мир
Politico сообщила о переговорах США и Британии о реэкспорте американских РСЗО
Сюжет:

Reuters сообщило о планах США продать Украине ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Reuters: США планируют в ближайшее время продать Украине ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle
0
Фото: REUTERS/U.S. Army/Spc. Latoya Wiggins
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена намерена продать Киеву четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом в среду, 1 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
В ДНР окружают город, откуда восемь лет обстреливали Донецк

По их информации, Белый дом планирует уведомить конгресс о возможной продаже беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине в ближайшие дни, выступив с последующим публичным заявлением об этом.

Кроме того, отметил один из собеседников агентства, часть денег из недавно выделенного украинским властям пакета помощи в размере $40 млрд будет направлена на финансирование возможной продажи дронов и обучения украинских военных управлению беспилотниками.

В то же время источники указали, что продажа дронов все еще может быть заблокирована конгрессом.

Gray Eagle может летать до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, а собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator и также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Ранее, 28 апреля, министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. Как уточнило издание Politico, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать газете возможность поставки Украине этих беспилотников.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Согласно документу, в 2022 и 2023 финансовых годах американский лидер сможет дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, «чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

21 мая глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. 18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого инициатива поступила на подпись главе государства.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022