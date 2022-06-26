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Источник сообщил об обсуждении лидерами G7 предельных цен на нефть из РФ

Источник: G7 ведет обсуждение установления предельных цен на нефть из РФ
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Лидеры стран Группы семи (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил источник в правительстве Германии.

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«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, G7 находится на пути по достижению решения, а дискуссии на этот счет идут «в правильном направлении».

Ранее в этот день сообщалось, что лидеры стран, входящих в «большую семерку» (G7), в ходе саммита в германском городе Эльмау, который состоится с 26 по 28 июня, выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация по защите Донбасса.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора предупредила о риске роста инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако многое, по ее словам, зависит от того, какие объемы черного золота удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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