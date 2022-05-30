Bloomberg узнал о снятии запрета на покупку недвижимости в ЕС для РФ

Представители стран Европейского союза (ЕС) не смогли договориться в воскресенье, 29 мая, о пересмотренном пакете антироссийских санкций в преддверии саммита лидеров в Брюсселе. Однако источники Bloomberg сообщили, что мера, запрещающая россиянам приобретать недвижимость в ЕС, была исключена из последней версии текста.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, запрет на покупку недвижимости был исключен из последней версии текста под давлением Кипра.

О намерении Евросоюза распространить санкции на сделки россиян с недвижимостью на территории стран ЕС Bloomberg узнал в начале мая. В шестой пакет санкций намеревались включить запрет на операции с недвижимостью для физических лиц и компаний из РФ, а также на передачу прав собственности.

Кроме недвижимости, споры об условиях нефтяного эмбарго также привели к тому, что другие государства-члены стали добиваться исключений из предлагаемого пакета.

Европейская комиссия распространила на выходных предложение, которое запретит нефть из России к началу следующего года, одновременно отложив ограничения на импорт по трубопроводу «Дружба», который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию, сообщили источники.

Венгрия отказалась поддержать это предложение, поэтому переговоры по шестому пакету антироссийских санкций продолжатся в течение недели. Представитель ЕС заявил, что соглашение всех стран ЕС может быть подписано в ближайшие дни.

Если ЕС не сможет заставить Венгрию присоединиться к пакету санкций, это станет значительным ударом по единой позиции блока в отношении России и поставит в неловкое положение Европейскую комиссию, которая объявила о плане нефтяного эмбарго несколько недель назад, добавляет Bloomberg.

Эмбарго на морской импорт будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев в отношении сырой нефти и восьми месяцев в отношении нефтепродуктов.

В прошлом году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей сырой нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему магистральному трубопроводу в регион. Это сопоставимо с морскими объемами в 1,57 млн баррелей в день из ее портов на Балтике, Черном море и в Арктике.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по нефтяному эмбарго в отношении России «нет никакой договоренности» между странами Евросоюза. Он подчеркнул, что, прежде чем вводить подобные санкции, необходимо найти решения, которые обеспечат безопасность от последствий для стран ЕС.

28 мая Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести частичное нефтяное эмбарго против России вместо полного. Как отмечало агентство Bloomberg, отложить блокировку нефтепровода могут до июня или декабря 2024 года.

18 мая сообщалось о блокировке шестого пакета санкций против РФ из-за разногласий глав МИД ЕС касательно вопроса нефтяного эмбарго российской нефти, в частности из-за позиции Венгрии.

29 марта министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что единство стран ЕС по вопросу санкций в отношении России ослабевает. Он указал на то, что уже несколько раз ЕС не смог согласовать шестой пакет рестрикций из-за разногласий по эмбарго на российскую нефть.

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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