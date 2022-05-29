Глава минэкономики ФРГ увидел признаки ослабления единства ЕС по России

Странам Евросоюза (ЕС) нужно сохранять единство в отношении России, появляются признаки того, что оно ослабевает. Об этом 29 мая в преддверии начала саммита ЕС заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По словам Хабека, после начала спецоперации РФ ЕС продемонстрировал единство, которое теперь начинает разрушаться. Он выразил надежду на сохранение единства ЕС.

«Европа — это всё еще мощный с точки зрения экономики регион. И когда мы едины, мы можем использовать эту силу», — цитирует его Reuters.

Как добавил Хабек, после начала спецоперации России на Украине «мы увидели, что может произойти, когда Европа едина». Он призвал Германию выступить на саммите «в один голос», а не воздерживаться при голосовании из-за разногласий внутри правящей коалиции страны. К единству немецкий министр призвал и другие государства ЕС.

Внеочередной саммит стран ЕС, где будут обсуждаться новые санкции против России и введение шестого пакета рестрикций, пройдет в Брюсселе с 30 по 31 мая. За несколько дней до него страны ЕС не смогли прийти к компромиссу.

Обсуждается введение эмбарго на российскую нефть и ограничение поставок газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждение запрета на импорт российской нефти до того, как будут урегулированы противоречия между членами сообщества об альтернативах, контрпродуктивно.

Также он уже заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии.

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. Текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии, добавила политик.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.