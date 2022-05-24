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Орбан счел контрпродуктивным обсуждение ЕС нефтяного эмбарго

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Обсуждать введение Евросоюзом (ЕС) эмбарго на импорт российской нефти до того, как будут урегулированы противоречия между членами сообщества об альтернативах, контрпродуктивно. Такое мнение в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщила во вторник, 24 мая, газета Financial Times.

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«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их», — написал Орбан, предложив не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета.

Прежде венгерский премьер уже заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуются дополнительные средства и минимум пять лет для того, чтобы перестроиться на другой порядок и реорганизацию производств.

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Ранее во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. По ее словам, необходимо найти компромисс между интересами европейской экономики и намерением оказывать влияние на Москву. Между тем, как отметила председатель ЕК, текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии.

18 мая стало известно о блокировке шестого пакета санкций ЕС против России, который включал пункт касательно эмбарго на импорт российской нефти. Главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии.

Кроме того, ряд экспертов и экономистов предсказал европейским странам рост цен и перманентный кризис в экономике в случае отказа от российских энергоресурсов.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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