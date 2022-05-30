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Орбан заявил об отсутствии договоренности по нефтяному эмбарго против РФ

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 30 мая, что по нефтяному эмбарго в отношении России «нет никакой договоренности» между странами Евросоюза (ЕС).

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«Никакого компромисса нет», — заявил он журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

В частности, он подчеркнул, что прежде, чем вводить подобные санкции, необходимо для начала найти по ним решения, которые обеспечат безопасность от последствий в этом вопросе для стран ЕС.

По словам Орбана, первые пять пакетов антироссийских санкций принимались ЕС по принципу «сначала санкции, а потом — думаем о последствиях и ищем решения».

«Энергетика — это серьезно. Нам нужно изменить подход и теперь сначала думать о решениях, а уже потом — вводить санкции», — отметил премьер Венгрии.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщало, что Евросовет решил не включать в проект шестого пакета санкций запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба». Однако в документ вошло эмбарго на поставки сырой нефти по морю. Отмечалось, что лидеры стран Евросоюза обсудят новое соглашение на встрече в понедельник, 30 мая.

29 марта сообщалось, что послы ЕС не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.

В тот же день министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что единство стран ЕС по вопросу санкций в отношении России ослабевает. Он указал на то, что уже несколько раз ЕС не смог согласовать шестой пакет рестрикций из-за разногласий по эмбарго на российскую нефть.

Так, 28 мая Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести частичное нефтяное эмбарго против России вместо полного. Как отмечало агентство Bloomberg, отложить блокировку нефтепровода могут до июня или декабря 2024 года.

18 мая сообщалось о блокировке шестого пакета санкций против РФ из-за разногласий глав МИД ЕС касательно вопроса нефтяного эмбарго российской нефти, в частности из-за позиции Венгрии.

6 мая Орбан отмечал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

С начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Спецперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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