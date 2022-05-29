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Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против РФ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Послы Евросоюза не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС. Об этом 29 мая сообщил представитель Евросоюза агентству Reuters.

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«Представители Европейского союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры в понедельник утром, поскольку они стремятся подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем», — уточнило агентство.

Как отмечается, в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждается введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами. Поставки по нефтепроводам хотят оставить без изменений.

Кроме того, источники указали, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов РФ.

Страны Евросоюза обсуждают предложение Еврокомиссии, согласно которому предполагается запрет на поставки российской нефти в ЕС морским путем к концу года. При этом предусматривается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба», который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию. Как накануне сообщило агентство Bloomberg, отложить блокировку нефтепровода могут до июня или декабря 2024 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» 26 мая выразил мнение, что в Евросоюзе «пробуксовывается» голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что Россия может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры, и тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него вырастут.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который включал пункт касательно эмбарго на импорт российской нефти, стало известно 18 мая. Главы МИД стран в очередной раз не смогли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии. Тогда же еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони отметил, что до этого пять пакетов санкций были приняты очень быстро и единодушно.

Страны Запада усилили санкции в отношении России на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

В апреле российский лидер заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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