Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против РФ

Послы Евросоюза не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС. Об этом 29 мая сообщил представитель Евросоюза агентству Reuters.

«Представители Европейского союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры в понедельник утром, поскольку они стремятся подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем», — уточнило агентство.

Как отмечается, в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждается введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами. Поставки по нефтепроводам хотят оставить без изменений.

Кроме того, источники указали, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов РФ.

Страны Евросоюза обсуждают предложение Еврокомиссии, согласно которому предполагается запрет на поставки российской нефти в ЕС морским путем к концу года. При этом предусматривается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба», который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию. Как накануне сообщило агентство Bloomberg, отложить блокировку нефтепровода могут до июня или декабря 2024 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» 26 мая выразил мнение, что в Евросоюзе «пробуксовывается» голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что Россия может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры, и тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него вырастут.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который включал пункт касательно эмбарго на импорт российской нефти, стало известно 18 мая. Главы МИД стран в очередной раз не смогли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии. Тогда же еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони отметил, что до этого пять пакетов санкций были приняты очень быстро и единодушно.

Страны Запада усилили санкции в отношении России на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

В апреле российский лидер заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.