Аналитик оценил последствия введения ЕС пошлин на импорт энергоресурсов РФ

В Евросоюзе явно пробуксовывается голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что РФ может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры, и тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него взлетят. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в четверг, 26 мая.

Ранее в этот же день RT со ссылкой на обращение депутата Европарламента от Словакии Эугена Юрзица к Евросовету сообщил, что парламентарий предложил введение импортных пошлин на российские энергоресурсы вместо эмбарго. В документе Юрзица интересовался, почему Евросовет решил отказаться от применения пошлин в сфере импорта энергоносителей. Ссылаясь на анализ исследовательского центра Bruegel, депутат отметил, что для Европы будет эффективнее именно введение пошлин.

Юшков отметил, что министр финансов США Джанет Йеллен также выступает против введения мер ЕС в отношении российской нефти, которые привели бы к сокращению экспорта этого ресурса вообще.

По словам аналитика, в этом случае в США также взлетят цены на топливо, начнет усиливаться инфляция. Он подчеркнул, что сейчас главная проблема Вашингтона — обуздание инфляции. Поэтому Йеллен и озабочена планами ЕС на введение эмбарго на российское черное золото, пояснил он.

Поэтому страны Запада начинают думать, как бы сделать так, чтобы объем экспорта нефти из РФ на мировой рынок не уменьшился, но при этом нанести удар России, полагает аналитик. Получается, что западные государства хотят диктовать Москве, по какой цене покупать у нее нефть, констатировал он.

«Однако этот сценарий сопряжен с риском того, что РФ откажется и вообще перестанет экспортировать нефть в страны, которые введут против нее экспортные пошлины на нефть и создаст тот самый дефицит, который приведет к тому, что цены на всю нефть повысятся. Россия даже в какой-то степени компенсирует себе убытки от того, что она меньше по объемам будет экспортировать. А оставшиеся объемы экспорта на азиатских, например, рынках будет приносить ей больше денег, потому что цены на мировом рынке повысятся», — сказал энергетик.

18 мая стало известно о блокировке шестого пакета санкций ЕС против России, который включал пункт касательно эмбарго на импорт российской нефти. Главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии.

Некоторые эксперты и экономисты также предсказали европейским странам рост цен и перманентный кризис в экономике в случае отказа от российских энергоресурсов.

После начала спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Они коснулись энергосектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.