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Захарова назвала мрачными и чудовищными заявления Джонсона по Украине

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что все попытки урегулировать кризис на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире, является чудовищным. Такое мнение выразила в воскресенье, 26 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня
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«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», — написала дипломат.

Ранее в этот же день Борис Джонсон в ходе встречи на саммите «Большой семерки» (G7) в Эльмау поделился с президентом Франции Эммануэлем Макроном своим мнением по поводу урегулирования кризиса на Украине. По его словам, попытки уладить ситуацию на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.

13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства. При этом спустя несколько дней куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак заявила, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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