Байден и Шольц обсудили ситуацию на Украине перед саммитом G7

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в преддверии саммита G7. Об этом сообщается 26 июня на официальном сайте Белого дома.

Центральной темой встречи стала ситуация на Украине.

«Лидеры подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свое постоянное оказание военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки, чтобы помочь Украине защитить свою демократию от российской агрессии», — сообщили в администрации президента США.

Байден и Шольц также обсудили глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. Еще одной темой переговоров стал Китай.

Кроме того, президент США выразил признательность Германии в связи с увеличением расходов на оборону и выполнением обязательств перед НАТО.

25 июня источник в правительстве Германии сообщил, что в рамках саммита G7 будут обсуждаться предельные цены на нефть из РФ. По его словам, стороны находятся на пути достижения решения. В администрации президента США также заявили, что на саммите будут обсуждаться иные меры, касающиеся давления на Россию.

24 июня министры иностранных дел G7 выпустили заявление, в котором назвали события на Украине причиной обострения мирового продовольственного кризиса. Они также призвали к завершению специальной военной операции и выразили поддержку Украине, пообещав ей военную и оборонную помощь. Главы ведомств также приветствовали решение Евросоюза дать Украине статус кандидата на выступление в союз.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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