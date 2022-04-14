Джонсону грозят еще три штрафа за участие в вечеринках в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить еще три штрафа за нарушение коронавирусных ограничений в связи с посещением вечеринок в его резиденции в 2020 году. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, случаи нарушений Джонсоном действовавших в стране жестких ограничительных мер в первые волны пандемии создают «нервозность в кабмине», вследствие чего положение премьера теперь «находится под угрозой». Отмечается, что ситуация со штрафами выглядит как «затишье перед возможной бурей».

Собеседник газеты также заявил, что замминистр юстиции ушел в отставку не только из-за допущенного Джонсоном нарушения антиковидных мер, но и из-за «официальной реакции на произошедшее».

Кроме того, депутат от правящей Консервативной партии Найджел Миллс сообщил о намерении выразить недоверие Джонсону в официальном письме партийному руководству. При этом консерватор Крейг Уиттакер призвал главу правительства сложить с себя полномочия.

Ранее в этот день сообщалось, что глава Министерства юстиции Великобритании Дэвид Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта» — вечеринки в премьерской резиденции, проходившей в разгар карантина.

Вольфсон указал, что действия премьер-министра Бориса Джонсона «несовместимы с верховенством закона».

12 апреля газета The Washington Post сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии.

До этого, 31 января, Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции.

В конце 2021 года Бориса Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.