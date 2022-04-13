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Министр юстиции Британии ушел в отставку из-за «патигейта»

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Глава Министерства юстиций Великобритании Дэвид Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта» — вечеринки в премьерской резиденции, проходившей в разгар карантина. Об этом 13 апреля сообщило издание The Guardian.

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Вольфсон указал, что действия премьер-министра Бориса Джонсона «несовместимы с верховенством закона».

По его мнению, было бы неправильным, если бы «такое поведение проходило без конституционной безнаказанности, особенно когда в обществе соблюдалиcm правила». Он отметил, что многие британцы следовали ограничениям и могли бы быть оштрафованы за аналогичные действия.

Вольфсон подчеркнул, что у него «нет другого выбора, кроме как подать в отставку».

12 апреля газета The Washington Post сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии.

До этого, 31 января, Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции.

В конце 2021 года Бориса Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

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