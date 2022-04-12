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Джонсон будет оштрафован за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии

СМИ: Джонсона оштрафуют за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии. Об этом 12 апреля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя главы британского кабмина.

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«Премьер-министр и глава минфина получили сегодня оповещение о том, что столичная полиция намерена выписать им штрафы», — говорится в сообщении.

14 января газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Отмечалось, что премьер-министр посещал их и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

19 января Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Он извинился за участие в мероприятии и заверил, что гнев общественности ему понятен.

31 января премьер-министр Великобритании отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках.

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