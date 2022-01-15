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«Винные вечеринки» на Даунинг-стрит проходили в пандемию регулярно

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«Винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне на регулярной основе. Такую информацию 14 января предоставил таблоид The Mirror.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно посещал такие вечеринки и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

«Их популярность была столь высока, что персонал вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью £142 (14,7 тыс. рублей), чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными», — сообщили источники издания, которое опубликовало фотографию доставки холодильника через заднюю дверь на Даунинг-стрит 11 декабря 2020 года.

«Винные пятницы» были запланированы в электронных календарях примерно 50 сотрудников с 16 до 19 часов каждую неделю, добавили информаторы.

Расследовать участие Джонсона в вечеринках на Даунинг-стрит в разгар локдауна полиция Лондона отказалась. Событие произошло достаточно давно, а веских доказательств нарушения антиковидных мер премьер-министром нет. При этом офицеры готовы рассмотреть «существенные доказательства» против Джонсона, если таковые появятся.

12 января Борис Джонсон признался, что посетил вечеринку, и принес за это извинения. По его словам, он пришел на мероприятие, чтобы «поблагодарить сотрудников правительства», и через 25 минут покинул его и вернулся к работе.

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