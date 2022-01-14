Полиция отказалась расследовать визит Джонсона на вечеринку в пик пандемии

Полиция Лондона не будет расследовать факт участия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в вечеринке на Даунинг-стрит в разгар локдауна в мае 2020 года. Об этом в четверг, 13 января, сообщило издание Business Insider.

«В соответствии с политикой столичной полиции, ее сотрудники обычно не расследуют нарушения правил, связанных с коронавирусом, когда о них сообщают спустя долгое время после того, как они имели место», — приводит издание текст заявления ведомства.

В тоже время при наличии «существенных доказательств» их готовы рассмотреть. В полиции добавили, что Кабинет министров «проводит собственное расследование» указанного мероприятия, чтобы выяснить, было ли оно уголовным преступлением, прежде чем передать информацию правоохранителям для полноценного выяснения обстоятельств.

12 января Борис Джонсон признался, что посетил вечеринку и принес за это извинения. По его словам, он пришел на мероприятие, чтобы «поблагодарить сотрудников правительства», и через 25 минут покинул его и вернулся к работе.

О нарушении коронавирусных правил Джонсоном стало известно благодаря двум свидетелям. 7 января о тайной вечеринке написал в своем блоге бывший главный советник премьера Доминик Каммингс. После этого оппозиционная Лейбористская партия заявила, если присутствие премьера на вечеринке подтвердится, то ему не избежать «серьезных вопросов».

11 января журналисты из вещательных компаний ITV и Би-би-си обнародовали подтверждения того, что во время первой волны коронавируса Джонсон организовал тайную вечеринку в саду резиденции главы правительства. Несмотря на запрет массовых мероприятий, премьер созвал около сотни сотрудников, из которых на дружеское мероприятие пришли 30 человек.