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В Британии подали в отставку более 30 членов правительства Джонсона

Sky News: 35 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки
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Фото: REUTERS/John Sibley
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В Великобритании менее чем за сутки в отставку подали более 30 сотрудников правительства. Об этом в среду, 6 июля, сообщает телеканал Sky News.

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«Письма об отставке поступают со скоростью света с тех пор, как [премьер-министр] Борис Джонсон был вынужден извиниться за свое отношение к скандалу с [экс-замглавы британского МИДа] Крисом Пинчером, поскольку выяснилось, что премьер-министр забыл о том, что ему говорили о предыдущих обвинениях в «ненадлежащем» поведении», — передает телеканал.

В частности, об отставке объявили министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр финансов Джон Глен и другие.

Череда отставок в британском кабмине началась после скандалов вокруг Джонсона и его протеже Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Так, в среду совместное заявление об отставке подписали пять членов кабинета министров Великобритании. В их числе министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр в департаменте образования Алекс Бургарт.

Накануне подали в отставку министр здравоохранения Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак.

Сам Джонсон в этот день заявил, что правительство не должно уходить в отставку, и призвал членов кабмина продолжить работу на фоне кризиса и непростой ситуации в Великобритании. Также в среду агентство Reuters анонсировало предстоящий двухчасовой разговор Бориса Джонсона с представителями парламентских комитетов. По результатам заседания будет вынесено решение о его будущем на должности премьер-министра.

Помимо назначения подмочившего репутацию Пинчера Джонсона обвиняют в организации увеселительных мероприятий на Даунинг-стрит в Лондоне во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. При этом Джонсон заявлял, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что понимает, «насколько разгневаны британцы».

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