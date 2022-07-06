В Британии еще пять чиновников ушли в отставку на фоне скандала

Пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Бориса Джонсона и его протеже. Так, во вторник, 5 июля, о своем решении сообщил генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак.

«Быть в правительстве означает принять долг защищать трудные и даже непопулярные политические позиции в тех случаях, когда это служит широким национальным интересам. Но это не может распространяться на защиту того, что невозможно оправдать», — заявил он.

Вслед за Чаком свои должности покинули: личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.

Ранее в этот день стало известно, что министр здравоохранения Риши Сунак и министр финансов Великобритании Саджид Джавид подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера.

Джонсон также выразил сожаление в связи с уходом министров и поблагодарил их за отличную работу.

В то же время Джонсон принес извинения за скандал вокруг бывшего замглавы внешнеполитического ведомства. Как рассказал экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, на момент назначения Пинчера на должность премьер-министр Борис Джонсон знал об обвинениях.

Спустя несколько часов после отставки глав двух министерств был назначен новый министр здравоохранения страны — руководитель аппарата Бориса Джонсона Стив Баркли.

Должность главы минфина королевства занял член Консервативной партии Надхим Захави.