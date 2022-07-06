Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление по поводу отставки глав минфина и минздрава страны Риши Сунака и Саджида Джавида. Это следует из писем, опубликованных 5 июля Даунинг-стрит.

Отмечается, что Борис Джонсон «с сожалением» принял прошения об отставке у двух британских министров.

В частности, в обращении к Сунаку премьер Великобритании поблагодарил его за выдающиеся услуги стране в самый сложный период для экономики в истории мирного времени.

«Я чрезвычайно ценю ваши советы и глубокую приверженность государственной службе, и мне будет не хватать работы с вами в правительстве», — отметил он.

Джавида премьер похвалил за «отличную службу» стране и отметил, что его тоже «будет очень не хватать».

Ранее в этот день стало известно, что министр здравоохранения и министр финансов Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера.

В то же время Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже, бывшего замглавы внешнеполитического ведомства. Как рассказал экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, на момент назначения Пинчера на должность премьер-министр Борис Джонсон знал об обвинениях в домогательстве в адрес своего протеже.

Спустя несколько часов после отставки глав двух министерств был назначен новый министр здравоохранения страны — руководитель аппарата Бориса Джонсона Стив Баркли.

Должность главы минфина королевства занял член Консервативной партии Надхим Захави.