Глава аппарата Джонсона назначен министром здравоохранения Британии

Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Баркли назначен новым министром здравоохранения страны. Об этом 5 июля сообщил телеканал Sky News.

«Сегодня вечером, через несколько часов после отставки Саджида Джавида, был выбран новый министр здравоохранения. Стив Баркли, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность», — передает телеканал со ссылкой на Даунинг-стрит.

Ранее в этот день стало известно, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьера Бориса Джонсона. При этом уточнялось, что глава минздрава Саджид Джавид посетовал на потерю доверия к премьер-министру Соединенного Королевства. Позднее к его инициативе присоединился министр финансов Риши Сунак.

Соответствующее решение главы двух министерств приняли после скандала, в котором фигурирует премьер-министр Британии и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофер Пинчер.

Позже Борис Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже, бывшего замглавы внешнеполитического ведомства Кристофера Пинчера.

В то же время, как рассказал экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, на момент назначения Пинчера на должность премьер-министр Борис Джонсон знал об обвинениях в домогательстве в его адрес.

Летом 2019 года, по словам экс-дипломата, после назначения Пинчера на должность замглавы МИДа произошло сексуальное домогательство. В результате было инициировано расследование, и обвиняемый принес извинения. Прочие жалобы и слухи, о которых знал Борис Джонсон, оставались неразрешенными.

Вечером 30 июня Кристофер Пинчер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли.