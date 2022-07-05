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Джонсон извинился за скандал с участием бывшего замглавы МИД Британии

Премьер Британии извинился за скандал вокруг своего протеже незадолго до того, как два министра подали в отставку
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Фото: REUTERS/Justin Tallis
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже, экс-замглавы МИД королевства Кристофера Пинчера, однако это не помогло предотвратить развал правительства. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает издание Sky News.

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«В этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы вспомнил об этом и понял, что он [Пинчер] не собирался извлекать какие-либо уроки и не собирался меняться, и я сожалею об этом», — заявил Джонсон.

Несмотря на раскаяние премьер-министра, главы минфина и минздрава Великобритании не изменили своего решения подать в отставку, и уже через полчаса правительство лишилось двух ключевых участников.

Ранее Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. При этом, как выяснилось, выдвиженец был замешан в пьяном дебоше, а также обвинялся в сексуальных домогательствах.

Как отметил бывший сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, на момент назначения премьер-министр был лично проинформирован о начале и итогах расследования. В связи с этим бывшие члены правительства заявили о недоверии к Джонсону и раскритиковали его методы руководства.

Ранее возмущение соотечественников вызвало поведение Джонсона на саммите G7, который прошел с 26 по 28 июня в Германии. В интервью немецкому телеканалу ZDF премьер-министр заявил, что Москва не начала бы спецоперацию по защите Донбасса, если бы президент РФ Владимир Путин «был женщиной».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

После публикации доклада премьер заявил, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то что понимает, «насколько разгневаны британцы».

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