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Захарова отреагировала на призыв Джоан Роулинг к отставке Джонсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв писательницы и автора серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг отправить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку. Своим мнением Захарова поделилась в личном Telegram-канале.

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Британская писательница 6 июля опубликовала пост, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть», — написала она в Twitter.

В ответ Захарова указала на то, что Роулинг, которая сама прошла через «культуру отмены, знает толк в травле».

При этом представитель МИД отметила: на то, что происходит на Западе, «весь мир смотрит как на повадки дикарей».

По мнению Захаровой, те, кто «называет себя цивилизованным миром, передовыми странами, развитыми демократиями, стали даже не всеобщим посмешищем».

«Они вызывают чувство уместной брезгливости у тех, кем привыкли безосновательно брезговать сами», — заключила Захарова.

Премьер-министр с призывами покинуть пост категорически не согласен. Он отметил, что продолжает работу и приглашает новых кандидатов на освободившиеся должности в кабинете министров. Джонсон отметил, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

Накануне сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера. Бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Позднее стало известно, что более 30 госслужащих решили уйти в отставку по тем же причинам.

Культура отмены — возникшая в США и Европе социально-политическая форма, при которой человек или определенная группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению как в Сети, так и в реальном мире.

В 2020 году Роулинг высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют», подчеркнув, что обычно таких людей называют женщинами. После этого писательницу обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям.

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