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ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские ВС в пятницу, 8 июля, атаковали Кировский район Донецка с использованием снарядов «натовского» калибра. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.29 (совпадает с мск) — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 7 июля, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Красная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР), две жительницы получили ранения.

По состоянию на 23:00 четверга украинские военные выпустили 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают, отметили в представительстве.

3 июля замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что по Мелитополю был нанесен ночной удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поставляемых Украине странами — членами НАТО.

Минобороны РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она указала, что такие действия приводят к гибели людей. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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