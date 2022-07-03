Власти Запорожской области заявили об ударе по Мелитополю из оружия НАТО

Ночной удар по Мелитополю Запорожской области был нанесен из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поставляемых Украине странами — членами НАТО. Об этом 3 июля заявил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Ночной удар по Мелитополю был совершен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО. Об этом свидетельствует характер обстрела», — написал он в Telegram-канале.

Как рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, раненых в результате обстрелов нет. Частично повреждены дома в районе аэродрома. По словам Балицкого, жилые районы не пострадали благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Об обстрелах Мелитополя ранее в этот день сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. По его данным, дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) украинские военные нанесли удары из РСЗО большой дальности.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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