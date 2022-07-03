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Власти Запорожской области заявили об ударе по Мелитополю из оружия НАТО

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Фото: REUTERS/Pavlo Narozhnyy
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Ночной удар по Мелитополю Запорожской области был нанесен из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поставляемых Украине странами — членами НАТО. Об этом 3 июля заявил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Утренние события в Белгороде и уничтожение украинских беспилотников в Курске. Онлайн спецоперации 3 июля

«Ночной удар по Мелитополю был совершен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО. Об этом свидетельствует характер обстрела», — написал он в Telegram-канале.

Как рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, раненых в результате обстрелов нет. Частично повреждены дома в районе аэродрома. По словам Балицкого, жилые районы не пострадали благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Об обстрелах Мелитополя ранее в этот день сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. По его данным, дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) украинские военные нанесли удары из РСЗО большой дальности.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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