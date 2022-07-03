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Боевики Украины дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Мелитополь Запорожской области в ночь на воскресенье, 3 июля, был дважды обстрелян реактивными системами залпового огня (РСЗО) боевиков Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Мелитополь под обстрелом. Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) террористы [президента Украины Владимира] Зеленского нанесли удары мирному городу из РСЗО большой дальности. В первый раз около 8–10, а во второй — восемь. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется», — написал он в Telegram.

Рогов добавил, что обстрелами радикалы отвлекают внимание от «разгрома своей группировки в Луганской Народной Республике (ЛНР) и позорного бегства из Лисичанска».

В субботу, 2 июля, Рогов сообщил об обстреле грузового поезда из гранатомета. По мнению члена главсовета ВГА, сторонники Киева таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной от них территории.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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