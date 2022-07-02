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Власти Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда из гранатомета

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Фото: ТАСС/Иван Шаповалов
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В Запорожской области из гранатомета обстреляли грузовой поезд. Об этом 2 июля заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем боевики [президента Украины Владимира] Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, сторонники Киева таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

Ранее, 12 июня, произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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