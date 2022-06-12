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На месте взрыва в Бердянске нашли следы трех взрывных устройств

Член ВГА Запорожья Рогов: следы трех взрывных устройств обнаружены на подстанции в Бердянске
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Фото: соцсети
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На подстанции в Бердянске, где произошли взрыв и пожар, нашли следы трех взрывных устройств. Об этом сообщил 12 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла», — написал Рогов в Telegram-канале.

Чиновник возложил ответственность за инцидент на украинских националистов, которые, по его словам, пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России.

При этом замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов назвал произошедшее терактом. Он добавил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество.

Раненых или погибших в результате подрыва нет.

Таким образом, изначальная версия о коротком замыкании, из-за которого произошли взрыв и пожар, была поставлена под сомнение.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске произошел взрыв. Также он опубликовал видео, на котором виден большой столб дыма.

Городская администрация, в свою очередь, сообщила, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Отмечалось, что экстренными службами пожар был оперативно потушен.

Позже МВД Запорожской области назвало взрыв в Бердянске терактом.

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