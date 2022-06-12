МВД Запорожской области назвало взрыв в Бердянске терактом

Взрыв, произошедший утром 12 июня в городе Бердянске Запорожской области, является терактом. Об этом сообщил заместитель начальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

«Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции», — сказал Селиванов.

Как пояснил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, версия теракта подтвердилась в ходе расследования. На месте пожара трансформаторной подстанции были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов, указал он в Telegram-канале.

Ранее 12 июня власти Запорожской области сообщили, что к взрыву на трансформаторной станции в Бердянске привело короткое замыкание и пожар. Отмечалось, что экстренными службами пожар был оперативно потушен. Возгорание привело к отключению части жителей от энергоснабжения.

7 июня корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в ресторане в Херсоне. Позже власти Херсона рассказали, что повреждения после взрыва незначительные, соседние здания не пострадали.

Затем пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Региональные власти назвали взрыв в кафе терактом.