Власти Запорожья назвали короткое замыкание причиной взрыва на подстанции в Бердянске

Короткое замыкание стало причиной пожара на подстанции в Бердянске. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщают местные власти.

«Сегодня около 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что экстренными службами пожар был оперативно потушен. В настоящее время часть абонентов города находится без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске произошел взрыв. Также он опубликовал видео, на котором виден большой столб дыма.