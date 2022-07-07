Две женщины ранены в результате обстрела ВСУ по Красной Поляне в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Красная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР), две жительницы получили ранения. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц — женщин 1941 и 1990 годов рождения в результате обстрела ВФУ н.п. Красная Поляна (включен в зону ответственности администрации г. Донецка», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела поврежден жилой дом. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, уточнили в представительстве.

Отмечается, что по состоянию на 23:00 четверга украинские военные выпустили 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Ранее в этот день стало известно, что украинские военные в очередной раз обстреляли нефтебазу в Донецке.

Также утром в четверг ВСУ обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибра 152 мм по двум районам города.

6 июля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Макеевке две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Отмечалось, что погибли двое детей, позже еще один ребенок скончался в больнице.

Позже очевидцы опубликовали видео последствий ракетного удара украинских боевиков по Макеевке. В обыкновенный двор, окруженный многоэтажными домами, упала украинская ракета с поражающими элементами. Погиб мальчик, катавшийся на качелях, рассказала местная жительница.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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