Иностранные журналисты посетили Каховскую ГЭС в Херсонской области

Около 50 независимых журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран побывали на Каховской гидроэлектростанции, чтобы убедиться в ее бесперебойной работе. Об этом 21 мая сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Журналисты уже посетили Донецк и Мариуполь. Они рассказывают, что на Западе многое умалчивается, а то, что освещается, не всегда соответствует действительности. Чтобы понять, как на самом деле живут освобожденных территориях — лучше приехать и посмотреть всё своими глазами.

«Ноль информации! Все эти восемь лет. И блокада, и теракты и так далее. Это всё ноль информации. Никто не знает», — говорит журналист немецкого издания Der Spiegel Томас Рипер.

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Делегация побывала на Каховской ГЭС — это важнейший стратегический объект, основной источник энергоснабжения юга Украины. От водохранилища начинаются сразу три канала: Северо-Крымский, Каховской и Днепровский. Здесь же проходят стратегические пути — автомобильные и железнодорожные мостовые переходы. За всё время спецоперации станция не переставала работать ни на один день.

19 мая более 30 представителей иностранных СМИ посетили завод имени Ильича в Мариуполе, где впервые одновременно сложили оружие больше тысячи боевиков Украины. Металлургический комбинат освободили еще в середине апреля. Часть территории успели разминировать. Туда допустили западных журналистов, чтобы они увидели развалины домов и минометы в гражданских машинах.

3 мая иностранные журналисты посетили свадебные церемонии в освобожденном от националистов Бердянске. В этот день кольцами обменялись шесть пар.

30 апреля корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал, что западным журналистам показали, как восстанавливают порт Мариуполя. Одной из главных задач является разминирование гавани.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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