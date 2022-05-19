Иностранным журналистам показали базу боевиков на заводе Ильича в Мариуполе

Более 30 иностранных журналистов посетили завод имени Ильича в Мариуполе, где впервые одновременно сложили оружие больше тысячи боевиков Украины. Как это происходило, показал военкор «Известий» Роман Польшаков.

«Завод Ильича — знаковый в освобождении Мариуполя. Именно отсюда сдавались в плен тысячи морпехов 36-й бригады ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.). И его первым из всех крупных комбинатов освободили в городе. Поэтому его сейчас показывают 36 представителям иностранной прессы из 14 стран», — объяснил журналист.

Металлургический комбинат освободили еще в середине апреля. Часть территории успели разминировать. Туда допустили западных журналистов, чтобы они увидели развалины домов и минометы в гражданских машинах.

Репортер индийского телеканала TV9 записал рядом со сгоревшей американской военной машиной стендап — ролик, в котором корреспондент в кадре.

«Я записал здесь стендап, потому что тут надпись на английском, на ящике с боеприпасами. Поскольку надпись не на русском, более того, нам сказали, что этот ящик из Болгарии, я посчитал своим долгом продемонстрировать это», — сказал он.

В подвале завода, который националисты использовали как бомбоубежище и казарму, обнаружена разбросанная форма. Журналист из США сразу же обратил внимание на оружие, поставленное боевикам из его страны.

«Вот оболочка Javelin, ее явно уже использовали. Возникает вопрос: почему Америка спонсирует таких людей? Мы видим здесь и форму, и обычную гражданскую одежду. Значит, они меняли свой облик, чтобы скрыться», — рассуждал журналист из США Джон Марк Дуген.

Представители иностранных СМИ поговорили с местными жителями и побывали на базе боевиков «Азова» (радикальный националистический батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел) в санатории. Повсюду развешана националистическая символика, лозунгами исписаны все стены. Среди соответствующей литературы — детские рисунки с подписями: «Украина, я тебя люблю», «Россия, гори в аду» и подобными. Они якобы должны были поднимать боевой дух националистов.

Ранее, 15 мая, стало известно об обнаружении на базе украинской радикальной националистической группировки «Азов» в Мариуполе пособия по тактической медицине, основанное на программе США. Пособие датировано 2016 годом. В нем указано, что учебник является сборником опыта и знаний батальона «Азов», полученных им за время своего существования. В частности во время карательных операций в Донбассе 2014–2016 годов, а также в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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