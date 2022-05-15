На базе «Азова» в Мариуполе нашли пособие по военной медицине на основе курса США

На базе украинской радикальной националистической группировки «Азов» нашли пособие по тактической медицине, основанное на программе США.

В введении к курсу указано, что, поскольку подразделение является интернациональным, «вместе с добровольцами из Европы к нам пришел международный опыт оказания неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий», сообщает 15 мая «РИА Новости».

Пособие датировано 2016 годом. В нем указано, что учебник является сборником опыта и знаний батальона «Азов», полученных им за время своего существования, в частности во время карательных операций на Донбассе в 2014–2016 годов, а также в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.

За основу курса подготовки взята американская программа CLS — Combat Lifesaver. Это официальный курс медицинской подготовки в полевых условиях, проводимый американской армией. Также на месте были обнаружены результаты оценок практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver «Азова».

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии.

28 апреля сообщалось, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

25 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков посетил школу в освобожденном селе Бугаевка Харьковской области. В школьной библиотеке были обнаружены учебные пособия, героизирующие деятелей украинского национализма. Среди них есть учебник с параграфом про «национальный гнет украинского народа Российской империей». Также в пособие можно найти рассказы об амнистии членов запрещенной в России ОУН-УПА.

30 марта журналист «Известий» рассказал, что в городе Марьинка на базе украинских националистов «Азова» нашли книги об Адольфе Гитлере и другую литературу националистического характера. Кроме того, на захваченном объекте были найдены форма с шевроном флага Германии, а также шевроны с флагом Великобритании.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».