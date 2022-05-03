Иностранные журналисты посетили свадебные церемонии в освобожденном Бердянске

Иностранные журналисты посетили свадебные церемонии в освобожденном от националистов Бердянске. Об этом 3 мая сообщил корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат.

«Даже для шести пар, которые сегодня обменяются кольцами, такого количества, камер, пожалуй, слишком много. Их бракосочетание сегодня — это не только символ их новой совместной жизни, но и символ новой жизни в целом, под российским флагом, и с российским гимном», — сказал корреспондент.

Многие из журналистов одеты в бронежилеты — они еще не привыкли к тому, что в Бердянске обстановка спокойная.

Немецкая журналистка Алина Липп рассказала съемочной группе «Известий», что в Германии ее материалы назвали фейками. При этом Липп продолжает общаться с мирным населением и регулярно переводить на родной язык всё, что видит в освобожденных городах.

30 апреля корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал, что западным журналистам показали, как восстанавливают порт Мариуполя. Одной из главных задач является разминирование гавани.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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